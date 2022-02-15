Европарламент одобрил решение выделить помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Во вторник, 15 февраля, Европейский парламент одобрил решение Совета ЕС выделить новый пакет помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро. Поскольку опасения потенциального вторжения России угрожают экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Business Times .

Законодатели подавляющим большинством голосов поддержали предложенную помощь на срочном голосовании после того, как она была предложена в январе исполнительной властью ЕС.

Финансирование, которое будет выделено двумя траншами в течение 12 месяцев, является частью усилий западных партнеров Украины по поддержке страны в условиях растущей напряженности в отношениях с Москвой.