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Європарламент схвалив рішення виділити допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 15 лютого, Європейський парламент схвалив рішення Ради ЄС виділити новий пакет допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро. Оскільки побоювання потенційного вторгнення Росії загрожують економіці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Business Times.

Законодавці переважною більшістю голосів підтримали запропоновану допомогу на терміновому голосуванні після того, як вона була запропонована в січні виконавчою владою ЄС.

Фінансування, яке буде виділено двома траншами протягом 12 місяців, є частиною зусиль західних партнерів України з підтримки країни в умовах зростаючої напруженості у відносинах з Москвою.

Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро, а минулого тижня Рада ЄС схвалила виділення макрофіну.

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