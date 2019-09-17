Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка

Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Сообщается, что за назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее кандидатуру Лагард поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам.

Теперь лидеры стран - членов ЕС на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что уходит в отставку. Ее заявление об отставке вступит в силу 12 сентября.

Кроме того, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.