Європарламент схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центробанку

Депутати Європарламенту (ЄП) абсолютною більшістю голосів схвалили призначення Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Повідомляється, що за призначення Лагард главою ЄЦБ проголосували 394 депутати з 649. Раніше кандидатуру Лагард підтримав комітет ЄП з економіки та монетарних справ.

Тепер лідери країн - членів ЄС на саміті 17-18 жовтня повинні затвердити її призначення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Її заяву про відставку набуде чинності 12 вересня.

Крім того, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), в який входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердив кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.