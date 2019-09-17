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Європарламент схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центробанку

Новини » В світі    17.09.2019 - 13:32
Європарламент схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центробанку

За її кандидатуру проголосували 394 депутати

Депутати Європарламенту (ЄП) абсолютною більшістю голосів схвалили призначення Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Повідомляється, що за призначення Лагард главою ЄЦБ проголосували 394 депутати з 649. Раніше кандидатуру Лагард підтримав комітет ЄП з економіки та монетарних справ.

Тепер лідери країн - членів ЄС на саміті 17-18 жовтня повинні затвердити її призначення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Її заяву про відставку набуде чинності 12 вересня.

Крім того, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), в який входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердив кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.

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Новини України ЄвропарламентКристин Лагардбанки
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