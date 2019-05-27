Европарламент объявил результаты выборов

В Европейском парламенте после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕП.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

Далее места распределились следующим образом: Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA ) - 67 мест; Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 61; Конфедеративнае группа Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых (GUE/NGL) - 39; Европа свободы и прямой демократии (EFDD) - 53; Группа Европы наций и свободы (ENF) - 55; депутаты, неприсоединившиеся к другим политсилам - 7 мест.

Кроме того, в пресс-службе Европарламента отметили рекордную за последние 20 лет явку на выборах в Европейский парламент - в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51 процента, а вместе с данными по явке в Соединенном Королевстве общий показатель составит от 49 до 52 процентов.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как стало известно, что возглавляемая им партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступает на выборах в Европейский парламент оппозиционной "Новой демократии", объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.