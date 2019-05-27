Європарламент оголосив результати виборів

У Європейському парламенті, після закриття усіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які выдулися в неділю, 26 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄП.

З 751 місця в Європарламенті найбільшу кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.

Далі місця розподілилися так: Група зелених/Європейський вільний альянс (Greens/EFA ) - 67 місць; Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) - 61; Конфедеративнае група Європейських об'єднаних лівих і Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) - 39; Європа свободи і прямої демократії (EFDD) - 53; Група Європи націй і свободи (ENF) - 55; депутати, що не приєдналися до інших політсил - 7 місць

Крім того, в прес-службі Європарламенту відзначили рекордну за останні 20 років явку на виборах в Європейський парламент - у 27 країнах ЄС без Великої Британії вона становила близько 51 відсотка, а разом із даними шодо явки в Сполученому Королівстві загальний показник становитиме від 49 до 52 відсотків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як стало відомо, що очолювана ним партія Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) поступається на виборах в Європейський парламент опозиційній "Новій демократії", оголосив про проведення в країні дострокових парламентських виборів.