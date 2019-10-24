Европарламент назвал ошибкой отказ во вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Европарламент принял резолюцию, в которой выразил разочарование в связи с отказом Евросоюза от переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Сообщается, что текст резолюции был утвержден в четверг, 24 октября. За резолюцию проголосовали 412 евродепутатов, 136 выступили против и 30 воздержались.

"Депутаты Европарламента сожалеют о стремлении Франции, Дании и Нидерландов заблокировать это решение и говорят, что Албания и Северная Македония приложили значительные усилия в течение последних нескольких лет и соответствуют критериям ЕС, чтобы начать переговоры о членстве. Парламент подчеркивает, что "непринятие" лидерами ЕС является стратегической ошибкой, которая наносит ущерб авторитету ЕС и направляет отрицательный сигнал другим возможным странам-кандидатам", - говорится в сообщении.

Также Европарламент призвал страны ЕС принять одобрить вступление Албании и Северной Македонии на следующей встрече.

Напомним, во время саммита ЕС, который проходил 17-18 октября, было принято решение о переносе переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии на начало 2020 года. Тему в очередной раз поднимут на саммите ЕС в Загребе.

Также РБК-Украина сообщало, что Сенат США проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО. За такое решение проголосовали 30 конгрессменов , против выступили двое сенаторов.