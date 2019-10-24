Європарламент назвав помилкою відмову у вступі до ЄС Албанії та Північної Македонії

Європарламент прийняв резолюцію, в якій висловив розчарування у зв'язку з відмовою від Євросоюзу переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії в ЄС. Про це повідомили в прес-службі Европарламента.

Повідомляється, що текст резолюції був затверджений у четвер, 24 жовтня. За резолюцію проголосували 412 євродепутатів, 136 виступили проти і 30 утрималися.

"Депутати Європарламенту жалкують про прагнення Франції, Данії і Нідерландів заблокувати це рішення і кажуть, що Албанія і Північна Македонія доклали значні зусилля протягом останніх декількох років і відповідають критеріям ЄС, щоб почати переговори про членство. Парламент підкреслює, що "неприйняття" лідерами ЄС є стратегічною помилкою, яка завдає шкоди авторитету ЄС і направляє негативний сигнал іншим можливим країнам-кандидатам", - йдеться в повідомленні.

Також Європарламент закликав країни ЄС прийняти схвалити вступ Албанії та Північної Македонії на наступній зустрічі.

Нагадаємо, під час саміту ЄС, який проходив 17-18 жовтня, було прийнято рішення про перенесення переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії на початок 2020 року. Тему в черговий раз піднімуть на саміті ЄС у Загребі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сенат США проголосував за надання Північної Македонії членства в НАТО. За таке рішення проголосували 30 конгресменів , проти виступили двоє сенаторів.