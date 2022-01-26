Европарламент направит делегацию в Украину из-за угрозы вторжения РФ

Сообщается, что с 30 января по 2 февраля в Украине будет находиться делегация высокого уровня в составе восьми евродепутатов. Ознакомительную миссию возглавят глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.

"В ходе визита с 30 января по 2 февраля депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и ​​продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Делегация встретится со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, а также запросила встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны.

Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и членами нескольких комитетов Верховной рады.