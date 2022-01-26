Європарламент направить делегацію в Україну через загрозу вторгнення РФ

Повідомляється, що з 30 січня по 2 лютого в Україні перебуватиме делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів. Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.

"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - йдеться в повідомленні.

Делегація зустрінеться зі спікером Верховної ради України Русланом Стефанчуком, а також запросила зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.

Євродепутати також проведуть переговори з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів Верховної Ради.