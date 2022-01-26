RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європарламент направить делегацію в Україну через загрозу вторгнення РФ

Автор: Олександр Мороз

На тлі загрози вторгнення Росії до України направлять делегацію Європейського парламенту. Вона збиратиме інформацію про поточну кризову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламента.

Повідомляється, що з 30 січня по 2 лютого в Україні перебуватиме делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів. Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.

"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - йдеться в повідомленні.

Делегація зустрінеться зі спікером Верховної ради України Русланом Стефанчуком, а також запросила зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.

Євродепутати також проведуть переговори з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше заступник Державного секретаря США Венді Шерман заявили, що президент РФ Володимир Путін може використати війська для вторгнення в Україну зараз або в середині лютого.

А американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення до України, причому обмеження можуть зачепити особисто Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентВторгнення Росії до України