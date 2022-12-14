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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Європарламент нагородив українців премією Сахарова. Зеленський виступив з промовою

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європарламент нагородив українців та президента України Володимира Зеленського премією імені Сахарова. Під час своєї промови лідер країни нагадав про злочини Росії у Маріуполі та закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію вручення премії Сахарова.

"Премію отримує хоробрий Український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", - заявили під час трансляції.

Зазначимо, що премія Сахарова, щорічна відзнака Європарламенту, вручається за:

  • захист прав людини і його основних свобод;
  • розвиток демократії і відстоювання верховенства права;
  • повага до міжнародного законодавства;
  • захист прав меншин.

"Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати скільки життів забрала тиранія цього разу", - заявив президент під час промови.

Зеленський закликав світ діяти не очікуючи війни та притягувати до відповідальності усіх, хто її розв'язав. За словами президента, найефективніший захист свободи та прав людини полягає в недопущенні повторення агресії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український народ також нещодавно було відзначено за його сміливість у боротьбі з агресією РФ нагородою Oxi Courage Award.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні