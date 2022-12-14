Европарламент наградил украинцев премией Сахарова. Зеленский выступил с речью

"Премию получает храбрый Украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - заявили во время трансляции.

Отметим, что премия Сахарова, ежегодная награда Европарламента, вручается за:

защиту прав человека и его основных свобод;

развитие демократии и отстаивание верховенства права;

уважение к международному законодательству;

защиту прав меньшинств.

"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесло тирания на этот раз", - заявил президент во время речи.

Зеленский призвал мир действовать не дожидаясь войны и привлекать к ответственности всех, кто ее развязал. По словам президента, самая эффективная защита свободы и прав человека состоит в недопущении повторения агрессии.