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Европарламент готовится применить санкции против преследующих Порошенко судей, - евродепутат

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Киев, Пятница 14 января 2022 10:38
Европарламент готовится применить санкции против преследующих Порошенко судей, - евродепутат Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Грязными политическими играми назвала дело против Петра Порошенко депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу "Прямой".

Она подчеркнула - Европейский парламент применит санкции против лиц, причастных к политическому преследованию пятого президента Украины.

"В общем, мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в до майданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине - или прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх", - подчеркнула евродепутат.

Она также отметила, что репрессии против лидера оппозиции во время эскалации российских войск на границах в пользу Путина.

"Это еще одна сторона этого вопроса. Страна должна быть объединенной, и нужно пытаться найти общую позицию, как противодействовать общему внешнему врагу, а не бороться с внутренними политическими оппонентами в Украине. Я думаю, что это не очень разумно - сейчас играть на руку Путину возможным арестом бывшего Президента Украины, - говорит Виола фон Крамон. - Мы должны очень внимательно к этому отнестись. Мы видели, какие именно обвинения выдвигаются, они все искусственные, вымышленные и это четко напоминает мне времена Януковича, когда он посадил в тюрьму Юлию Тимошенко и арестовал многих других бывших политиков. Это очень похоже".

По ее словам, хорошо, когда есть честная политическая конкуренция.

"Если у нас есть выборы впереди, то в политике нужно бороться политическими методами, а не через использование правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент является серьезным конкурентом и тем, кто может представлять угрозу для действующего президента", - отмечает депутат.

Комментируя возможную международную реакцию в случае ареста Порошенко, она отметила: "Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и избраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие грязные политические игры, обычно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом.Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, которые вовлеченны в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры", - предостерегла Виола Фон Крамон.

Как сообщалось, в Брюсселе лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского парламента - участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.

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