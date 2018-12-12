Європарламент не буде залякано стріляниною в Страсбурзі, - Таяні

Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Глава ЄП висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Страсбурзі

Стрілянина в Страсбурзі (Франція) 11 грудня не залякає членів Європейського парламенту. Про це заявив глава ЄП Антоніо Таяні, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Таяні висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Страсбурзі та заявив, що Європарламент не буде залякано терактами або злочинними нападами.

"Давайте рухатися далі. Ми будемо продовжувати працювати для зміцнення свободи і демократії всупереч терористичному насильству", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Страсбурзі на різдвяному ярмарку чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинули не менше трьох осіб і ще кілька були поранені. Особистість стрілка встановлено, відомо, що його мали затримати цього ж дня за підозрою у вбивстві. В базі даних французьких правоохоронців він проходив як екстреміст.

За даними поліції, нападник втік з місця злочину на викраденому таксі. Поліція проводить операцію в районі, в якому може перебувати стрілок. У зв'язку з трагедією в Страсбурзі закривають різдвяний ярмарок і скасовують святкові вистави.