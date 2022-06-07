UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

Фото: председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер (flickr.com/cor-photos)
Автор: Артур Родивилов

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер выступил с докладом и изложил 8 пунктов рекомендаций для участников саммита ЕС, который пройдет 23-24 июня.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", - заявил он.

Кроме того, Макалистер рекомендует наладить механизм санкций против РФ.

Предложения для Украины

  • быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;
  • пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;
  • быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;
  • пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;
  • активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности (СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;
  • обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

Макалистер отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны россии против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа, добавил он.

Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге завтра, 8 июня, во второй половине дня.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

Ранее стало известно, что Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время.

Кроме того, "несправедливым" предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС