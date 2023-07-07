Європа не знатиме війни, якщо союзники прискорять вступ України до НАТО, - Кулеба

"Бурхливі дискусії напередодні Вільнюса - довкола формулювань щодо України. Насправді ж ключове питання полягає в тому, чи буде Європа місцем, яке не знає війни?", - написав Кулеба.

За його словами, "якщо деякі друзі продовжать розглядати членство України в НАТО крізь призму Росії - як проблему - не буде".

"Європа не знатиме війни, якщо союзники розглядатимуть силу України як можливість та прискорять наш вступ (до НАТО, - ред.)", - наголосив міністр.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени Альянсу та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до НАТО, поки триває війна.

Однак Україна хоче отримати сигнал про підтримку її вступу до НАТО після закінчення війни вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що державі потрібно отримати чіткі гарантії вступ до Альянсу, після чого російський диктатор Володимир Путін ще більше ослабне та буде змушений домовлятися з Заходом.

До того ж генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті партнери ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.