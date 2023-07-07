Европа не будет знать войны, если союзники ускорят вступление Украины в НАТО, - Кулеба

"Бурные дискуссии накануне Вильнюса - вокруг формулировок по Украине. На самом же деле ключевой вопрос состоит в том, будет ли Европа местом, которое не знает войны?", - написал Кулеба.

По его словам, "если некоторые друзья продолжат рассматривать членство Украины в НАТО через призму России - как проблему - не будет".

"Европа не будет знать войны, если союзники будут рассматривать силу Украины как возможность и ускорят наше вступление (в НАТО, - ред.)", - подчеркнул министр.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к НАТО, пока идет война.

Однако Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Президент Владимир Зеленский считает, что государству нужно получить четкие гарантии вступления в Альянс, после чего российский диктатор Владимир Путин еще более ослабнет и вынужден будет договариваться с Западом.

К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите партнеры примут решение о сближении Украины с Альянсом.