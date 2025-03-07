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Європа не знає, як завершити війну РФ проти України, - Трамп

Вашингтон, П'ятниця 07 березня 2025 20:09
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Європа не знає, як завершити війну РФ проти України, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа не знає, яким чином можна завершити війну Росії проти України.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, вони (Європа - ред.) не знають, як завершити війну. Я думаю, я знаю, як завершити війну", - заявив американський лідер.

За його словами, навіть незважаючи на "Російську змову", коли Росію звинувачували у втручанні в американські вибори 2016-го року, він має "хороші стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він (Путін - ред.) хоче завершити війну", - вважає Трамп.

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв про те, що він нібито єдиний, хто може покласти край війні Росії проти України.

Американський лідер також запевняв, що так вважають президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін.

При цьому нещодавно Трамп розповів про те, що він нібито єдиний президент, який "не віддав Росії" українську територію.

До слова, цього тижня американська влада "активно тиснула" на Україну. Зокрема, США припинили надавати військову допомогу українським захисникам і обмінюватися з Україною розвідувальними даними.

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