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Европа не знает, как завершить войну РФ против Украины, - Трамп

Вашингтон, Пятница 07 марта 2025 20:09
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Европа не знает, как завершить войну РФ против Украины, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не знает, каким образом можно завершить войну России против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Я думаю, они (Европа - ред.) не знают, как завершить войну. Я думаю, я знаю, как завершить войну", - заявил американский лидер.

По его словам, даже несмотря на "Русский заговор", когда Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016-го года, у него "хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он (Путин - ред.) хочет завершить войну", - считает Трамп.

Заявления Трампа

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что он якобы единственный, кто может положить конец войне России против Украины.

Американский лидер также заверял, что так считают президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

При этом недавно Трамп рассказал о том, что он якобы единственный президент, который "не отдал России" украинскую территорию.

К слову, на этой неделе американские власти "активно давили" на Украину. В частности, США прекратили предоставлять военную помощь украинским защитникам и обмениваться с Украиной разведывательными данными.

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