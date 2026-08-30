Європа зіткнулась з зимовою панікою: обсяги газу у сховищах найнижчі за 13 років

Країни Європи перед опалювальним сезоном накопичили у газових сховищах найменші за останні 13 років обсяги палива. Низький рівень запасів уже викликав занепокоєння на енергетичному ринку та може вплинути на ціни взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Станом на останній тиждень серпня газові сховища ЄС були заповнені лише на 63%. Для порівняння, у попередні роки наприкінці серпня середній рівень їхнього заповнення становив близько 80%.

За оцінкою аналітика газового ринку та професора Грега Мольнара, за нинішніх темпів закачування газу Євросоюз, ймовірно, увійде в опалювальний сезон із запасами приблизно на п'яту частину нижчими за середній показник останніх п'яти років. Це буде найнижчий рівень запасів із 2013 року.

Експерт зазначив, що низький рівень газу в сховищах природно підвищує ризик значної волатильності цін у зимовий період. Ситуація може ще більше ускладнитися у разі похолодання або тривалих періодів слабкого вітру, коли зростає споживання газу.

Чому Європа не змогла накопичити більше газу

На ситуацію вплинули одразу кілька чинників. Зокрема, холодне завершення минулої зими призвело до активнішого використання газу зі сховищ, через що навесні їх довелося поповнювати з нижчого рівня.

Крім того, під час літньої спеки в Європі зріс попит на електроенергію, а газові електростанції виробляли більше електрики, ніж зазвичай.

Додатковим фактором стала війна на Близькому Сході, яка порушила постачання енергоносіїв із регіону Перської затоки та вплинула на обсяги закупівлі газу.

За оцінками аналітиків, ситуація на ринку вже викликала так звану "зимову паніку" серед трейдерів.

Найбільш уразливою може бути Британія

Низькі запаси газу в ЄС можуть вплинути на ціни не лише всередині блоку. Особливо вразливою до коливань на ринку може виявитися Велика Британія.

Країна є одним із найбільших споживачів газу в Європі, водночас має одні з найнижчих власних потужностей для його зберігання.

Зазвичай Британія покладається на імпорт газу трубопроводами з Європи, а також на постачання танкерами зі США та країн Близького Сходу.

Генеральний директор Centrica Кріс О'Ші цього тижня заявив, що у Великій Британії "майже немає газу в сховищах" напередодні зими.

Водночас у The Guardian зазначають, що Європа наразі не очікує фізичного дефіциту газу взимку. Однак трейдери прогнозують подальше зростання цін.

Упродовж останніх тижнів базова ціна на газ у Європі піднялася до трирічного максимуму – понад 68 євро за мегават-годину, що більш ніж удвічі перевищує показник початку року.

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, без відновлення експорту газу з Близького Сходу європейська базова ціна може перевищити 100 євро за мегават-годину, щоб залучити достатні обсяги зрідженого природного газу для задоволення зимового попиту.

Особливо складна ситуація із запасами спостерігається у Західній Європі. Водночас Італії та Польщі вдалося заповнити свої газові сховища більш ніж на 80%.

У Німеччині, яка має найбільші в Європі потужності для зберігання газу, сховища наразі заповнені приблизно наполовину.