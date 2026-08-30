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Европа столкнулась с зимней паникой: объемы газа в хранилищах самые низкие за 13 лет

05:36 30.08.2026 Вс
3 мин
В настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов газа с 2013 года.
aimg Юлия Маловичко
Европа столкнулась с зимней паникой: объемы газа в хранилищах самые низкие за 13 лет Фото: газовая станция (Getty Images)
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Страны Европы перед отопительным сезоном накопили в газовых хранилищах наименьшие за последние 13 лет объемы топлива. Низкий уровень запасов уже вызвал беспокойство на энергетическом рынке и может повлиять на цены зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На последнюю неделю августа газовые хранилища ЕС были заполнены лишь на 63%. Для сравнения, в предыдущие годы в конце августа средний уровень их заполнения составил около 80%.

По оценке аналитика газового рынка и профессора Грега Мольнара, при нынешних темпах закачки газа Евросоюз, вероятно, войдет в отопительный сезон с запасами примерно на пятую часть ниже среднего показателя последних пяти лет. Это будет самый низкий уровень запасов с 2013 года.

Эксперт отметил, что низкий уровень газа в хранилищах, естественно, повышает риск значительной волатильности цен в зимний период. Ситуация может еще больше усугубиться в случае похолодания или длительных периодов слабого ветра, когда растет потребление газа.

Почему Европа не смогла накопить больше газа

На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. В частности, холодное завершение прошлой зимой привело к более активному использованию газа из хранилищ, из-за чего весной их пришлось пополнять с более низкого уровня.

Кроме того, во время летнего зноя в Европе вырос спрос на электроэнергию, а газовые электростанции производили больше электричества, чем обычно.

Дополнительным фактором стала война на Ближнем Востоке, которая нарушила снабжение энергоносителей из региона Персидского залива и повлияла на объемы закупки газа.

По оценкам аналитиков, ситуация на рынке уже вызвала так называемую "зимнюю панику" среди трейдеров.

Наиболее уязвимой может быть Великобритания

Низкие запасы газа в ЕС могут повлиять на цены не только внутри блока. Особенно уязвимой к колебаниям на рынке может оказаться Великобритания.

Страна является одним из крупнейших потребителей газа в Европе, в то же время имеет одну из самых низких собственных мощностей для его хранения.

Обычно Британия полагается на импорт газа по трубопроводам из Европы, а также на снабжение танкерами из США и стран Ближнего Востока.

Генеральный директор Centrica Крис О'Ши на этой неделе заявил, что в Великобритании "почти нет газа в хранилищах" в преддверии зимы.

В то же время, в The Guardian отмечают, что Европа пока не ожидает физического дефицита газа зимой. Однако трейдеры прогнозируют дальнейший рост цен.

За последние недели базовая цена на газ в Европе поднялась до трехлетнего максимума – более 68 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое превышает показатель начала года.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, без возобновления экспорта газа с Ближнего Востока европейская базовая цена может превысить 100 евро за мегаватт-час, чтобы привлечь достаточные объемы сжиженного природного газа для удовлетворения зимнего спроса.

Особенно сложная ситуация с запасами наблюдается в Западной Европе. В то же время, Италии и Польше удалось заполнить свои газовые хранилища более чем на 80%.

В Германии, которая имеет самые большие в Европе мощности для хранения газа, хранилища заполнены примерно наполовину.

Напомним, в отношении Украины мы накопили газ для базового сценария прохождения зимы, о чем заявил на днях вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

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