Європа зацікавлена, щоб українські біженці не повернулися додому, - демограф

Міграція - це складне явище, яке безпосередньо пов'язане з економічною привабливістю країни, умовами життя, ринком праці та соціальними гарантіями.

"Хоча країни західної Європи активно залучають мігрантів, і за наших мігрантів вони борються. У українців схожі культура, поведінка. Так, в різних країнах і навіть регіонах люди є різні, але ментально ми європейці. І що роблять зараз в Європі? Відкривають для них мовні курси, навчають наших дітей, а дорослих підштовхують до працевлаштування." - відзначив Гладун.

За даними Євростату, 94% українців, що перебувають у ЄС, становлять працездатне населення, яке забезпечує стабільне надходження податків до місцевих бюджетів. Лише 6% - люди віком 64 і старше.

Європа має інтерес у тому, щоб українці залишилися там і не поверталися на батьківщину, що створює для України серйозний виклик у відновленні свого населення та стабілізації демографічної ситуації.