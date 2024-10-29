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Європа зацікавлена, щоб українські біженці не повернулися додому, - демограф

Фото: біженці,Німеччина,Ганновер (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Багато українців залишили країну та інтегруються в Європі. Проте повернуться ці люди, залежить не так від створення нових державних установ, скільки від підходу до питань міграції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Міграція - це складне явище, яке безпосередньо пов'язане з економічною привабливістю країни, умовами життя, ринком праці та соціальними гарантіями.

"Хоча країни західної Європи активно залучають мігрантів, і за наших мігрантів вони борються. У українців схожі культура, поведінка. Так, в різних країнах і навіть регіонах люди є різні, але ментально ми європейці. І що роблять зараз в Європі? Відкривають для них мовні курси, навчають наших дітей, а дорослих підштовхують до працевлаштування." -  відзначив Гладун.

За даними Євростату, 94% українців, що перебувають у ЄС, становлять працездатне населення, яке забезпечує стабільне надходження податків до місцевих бюджетів. Лише 6% - люди віком 64 і старше.

Європа має інтерес у тому, щоб українці залишилися там і не поверталися на батьківщину, що створює для України серйозний виклик у відновленні свого населення та стабілізації демографічної ситуації.

Нагадаємо,що приблизно 35% українських біженців в Європі планують повертатися в Україну, як тільки в країні стане безпечно. Однак у короткостроковій перспективі їхати додому хоче меншість українців.

Крім того,у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються понад 4,1 млн людей із України. Українці продовжують їхати до Європи, щоб отримати прихисток.

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