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Европа заинтересована, чтобы украинские беженцы не вернулись домой, - демограф

Фото: беженцы,Германия,Ганновер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Многие украинцы покинули страну и интегрируются в Европе. Однако вернутся ли эти люди, зависит не столько от создания новых государственных учреждений, сколько от подхода к вопросам миграции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Миграция - это сложное явление, напрямую связанное с экономической привлекательностью страны, условиями жизни, рынком труда и социальными гарантиями.

"Хотя страны западной Европы активно привлекают мигрантов и за наших мигрантов они борются. У украинцев похожие культура, поведение. Да, в разных странах и даже регионах люди разные, но ментально мы европейцы. И что делают сейчас в Европе? Открывают для них языковые курсы, учат наших детей, а взрослых подталкивают к трудоустройству." - отметил Гладун.

По данным Евростата, 94% украинцев, находящихся в ЕС, составляют трудоспособное население, которое стабильно пополняет местные бюджеты за счет налогов. Лишь 6% - люди в возрасте 64 лет и старше.

Европа заинтересована в том, чтобы украинцы оставались там и не возвращались на родину, что создает для Украины серьезный вызов в восстановлении своего населения и стабилизации демографической ситуации.

Напомним, что примерно 35% украинских беженцев в Европе планируют вернуться в Украину, как только в стране станет безопасно. Однако в краткосрочной перспективе вернуться домой хочет меньшинство украинцев.

Кроме того, в странах ЕС временной защитой пользуются более 4,1 млн человек из Украины. Украинцы продолжают ехать в Европу, чтобы найти убежище.

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