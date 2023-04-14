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Європа запустила до Юпітера ракету, на яку нанесли малюнок української дівчинки

Фото: Європа запустила до Юпітера ракету, на яку нанесли малюнок української дівчинки (twitter.com/esa)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 квітня, у Французькій Гвіані відбувся запуск ракети з міжпланетною станцією Juice до Юпітера. На неї нанесли малюнок дівчинки з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску ракети.

Очікується, що місія Європейського космічного агентства (ESA) триватиме близько восьми років. На ракету нанесли малюнок українки Ярини Закалюжної, на якому можна помітити Юпітер, його крижані місяці та Землю. Ілюстрація дівчинки перемогла у міжнародному конкурсі Juice up your rocket ще у 2021 році.

Інженер Мануела Бароні, яка займалася розробкою міжпланетної станції, високо оцінила "милий, веселий та щирий" малюнок, який розміщений на носі ракети.

Фото: малюнок українки на ракеті (esa.int)

Варто зауважити, що в рамках місії ESA планує дослідити три найбільші крижані місяці Юпітера - Європу, Ганімед і Каллісто. Астрономи припускають, що під їхньою крижаною поверхнею знаходяться океани рідкої води.

Завданням місії буде вивчення супутників на предмет потенційної можливості життя в їх океанах, поверхнях, а також атмосфері та навколишніх кільцях Юпітер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай на початку квітня здійснив перший запуск ракети-носія "TL-2 Y1", яка доставила на навколоземну орбіту супутник.

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