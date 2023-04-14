Европа запустила к Юпитеру ракету, на которую нанесли рисунок украинской девочки

Ожидается, что миссия Европейского космического агентства (ESA) продлится около восьми лет. На ракету нанесли рисунок украинки Ярины Закалюжной, на котором можно заметить Юпитер, его ледяные луны и Землю. Иллюстрация девочки победила в международном конкурсе Juice up your rocket еще в 2021 году.

Инженер Мануэла Барони, которая занималась разработкой межпланетной станции, высоко оценила "милый, веселый и искренний" рисунок, который размещен на носу ракеты.

Фото: рисунок украинки на ракете (esa.int)

Стоит заметить, что в рамках миссии ESA планирует исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - - Европу, Ганимед и Каллисто. Астрономы предполагают, что под их ледяной поверхностью находятся океаны жидкой воды.

Задачей миссии будет изучение спутников на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, поверхностях, а также атмосфере и окружающих Юпитер кольцах.