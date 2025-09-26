UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Європа вже у гібридній війні, а Росія головна загроза, - прем’єрка Данії

Фото: прем'єр-міністерка Метте Фредріксен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У Данії після вторгнень дронів заявили, що Європа вже перебуває у гібридній війні, і вказують на Росію як головну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа перебуває у стані гібридної війни. Причиною стали масові інциденти з дронами, які змусили тимчасово закривати аеропорти країни та паралізували роботу авіасполучення.

"Ці порушення повітряного простору свідчать, що ми на початку гібридної війни проти Європи", - заявила прем’єрка у зверненні до нації.

Вона наголосила, що такі інциденти відбуваються не випадково, є "певна закономірність, і вона не виглядає добре".

За словами Фредеріксен, офіційного підтвердження щодо винуватців поки немає, але вона прямо вказала на Кремль.

"Є одна країна, яка становить найбільшу загрозу для безпеки Європи, і це Росія", - заявила прем’єрка.

Данія піднімає рівень тривоги

Данська влада підвищила рівень тривоги і посилює систему протидії дронам. Найближчим часом армія та поліція активніше застосовуватимуть антидронові системи для захисту критичної інфраструктури.

Фредеріксен також відзначила, що Данія отримує допомогу від України, яка ділиться своїм досвідом у боротьбі з дроновими атаками.

Історична оборонна закупівля

На початку місяця Міністерство оборони Данії оголосило про придбання франко-італійської системи ППО SAMP/T вартістю 58 мільярдів данських крон (7,7 мільярдів євро). Це найбільша оборонна закупівля в історії країни.

"Саме тому ми розширюємо європейську оборонну промисловість і створюємо власну оборонну індустрію в Данії. Події останніх днів лише підкреслюють важливість цих кроків", - підсумувала прем’єрка.

Нагадаємо, аеропорт Ольборг у Данії тимчасово закрили ввечері 25 вересня через чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі. Це вже втретє за останній час безпілотники паралізували аеропорт Ольборг у Данії.

Вперше загадкові БпЛА на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло пізно ввечері 22 вересня.

В ніч на 23 вересня було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стала фіксація кількох безпілотників.

Російська ФедераціяДаніяАтака дронів