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Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії, - Bloomberg

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Європа, Неділя 18 грудня 2022 15:53
Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії, - Bloomberg Фото: Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Європа зазнала втрат приблизно на 1 трлн доларів від стрімкого зростання цін на енергоносії внаслідок російської війни в Україні, проте найглибша криза за десятиліття лише починається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, після зими 2022/23 Європі доведеться поповнювати запаси газу практично без поставок з Росії. Навіть із запровадженням нових потужностей для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) очікується, що ринок буде напруженим до 2026 року. Це означає, на думку аналітиків Bloomberg, що ціни залишатимуться на високому рівні.

"Наступного року урядам буде набагато важче впоратися з цією кризою", - зауважив Мартін Девеніш, директор консалтингової компанії S-RM.

Приблизно 1 трлн доларів, за підрахунками Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній. Багато з втрат, але не всі, були компенсовані пакетами урядової допомоги на понад 700 млрд доларів, що дало змогу компаніям і споживачам вистояти під великою "хвилею" удару. Проте, за даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, надзвичайний стан може тривати роками, оскільки економіки, ймовірно, вже перебувають у рецесії, а відсоток допомоги складає у ВВП країн не таку вже й вагому частку.

Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії, - Bloomberg

Цього року ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 млрд кубометрів, але, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, регіон все ще може зустрітися з потенційним дефіцитом у 27 млрд кубометрів у 2023 році. При цьому це відбуватиметься на тлі того, що російські поставки перебуватимуть на нулі, а китайський імпорт СПГ повернеться до рівня 2021 року.

"Отримання газу є абсолютною необхідністю, і ми, ймовірно, побачимо достатнє поширення накопичення газу в Європі. Гонка за заповнення запасів природного газу в ЄС триватиме аж до наступної зими", - підкреслив Б’ярне Шілдроп, головний аналітик із сировинних товарів шведського банку SEB AB.

РБК-Україна повідомляло, що лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини 17 грудня підписали угоду про постачання електрики з Азербайджану до Європейського союзу.

Нагадаємо, уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.

Раніше ми писали, що російський "Газпром" вже знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%.

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