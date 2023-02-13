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Європа витратила 800 млрд євро на енергокризу, спричинену вторгненням РФ в Україну

Фото: енергокриза коштувала Європі 800 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Витрати європейських країн на захист домогосподарств та компаній від різкого зростання цін на енергію зросли майже до 800 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з аналізом аналітичного центру Bruegel, країни Європейського Союзу з вересня 2021 року виділили 681 млрд євро на подолання енергетичної кризи, тоді як Великобританія виділила 103 млрд євро, а Норвегія - 8,1 млрд євро.

Загальна сума зросла у 792 млрд євро, оскільки країни продовжують стикатися з наслідками від Росії, яка припинила більшу частину своїх постачань газу до Європи у 2022 році після вторгнення в Україну.

Німеччина очолила список, виділивши майже 270 млрд євро. Великобританія, Італія та Франція були наступними і кожна з них витратила менше ніж 150 млрд євро.

Витрати, виділені країнами на боротьбу з енергетичною кризою, можна порівняти з фондом ЄС для відновлення після COVID-19 у розмірі 750 млрд євро. У 2020 році було погоджено, що Брюссель узяв на себе спільний обов'язок і передав його 27 державам-членам блоку, щоб упоратися з пандемією.

Нагадаємо, аналітичний центр Bruegel заявив, що Європейський Союз має продовжити мету зі скорочення попиту на газ у зв'язку з припиненням постачання з Росії як мінімум на шість місяців до жовтня цього року, щоб забезпечити достатній запас наступної зими.

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