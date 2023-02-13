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Европа потратила 800 млрд евро на энергокризис, вызванный вторжением РФ в Украину

Фото: энергокризис стоил Европе 800 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Расходы европейских стран на защиту домохозяйств и компаний от резкого роста цен на энергию вырос почти до 800 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Согласно анализу аналитического центра Bruegel, страны Европейского Союза с сентября 2021 года выделили 681 млрд евро на преодоление энергетического кризиса, в то время как Великобритания выделила 103 млрд евро, а Норвегия - 8,1 млрд евро.

Общая сумма выросла в 792 млрд евро, поскольку страны продолжают сталкиваться с последствиями от России, прекратившей большую часть своих поставок газа в Европу в 2022 году после вторжения в Украину.

Германия возглавила список, выделив почти 270 млрд евро. Великобритания, Италия и Франция были следующими и каждая из них потратила менее 150 млрд евро.

Расходы, выделенные странами на борьбу с энергетическим кризисом, сопоставимы с фондом ЕС для восстановления после COVID-19 в размере 750 млрд евро. В 2020 году было согласовано, что Брюссель взял на себя совместный долг и передал его 27 государствам-членам блока, чтобы справиться с пандемией.

Напомним аналитический центр Bruegel заявил, что Европейский Союз должен продлить цель по сокращению спроса на газ в связи с прекращением поставок из России как минимум на шесть месяцев до октября этого года, чтобы обеспечить достаточный запас на следующую зиму.

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ЕвросоюзЦена на газ