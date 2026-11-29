За словами представника Путіна, європейці висунули Москві чітку вимогу.

Як виявилося, союзники Києва не хочуть розмовляти з Кремлем у двосторонньому форматі. Натомість вони готові винятково до тристоронніх контактів.

На тлі останніх подій Пєсков вкотре повторив брехню російської влади про прагнення до "миру".

"Росія хоче миру, і Путін відкритий до переговорів щодо врегулювання, відкритий до контактів, зокрема з європейцями", - цинічно заявив Пєсков.

До речі, напередодні лідери Європи закликали Росію до енергетичного перемир'я з Україною взимку 2026-27 рр. Однак Кремль одразу відкинув цю пропозицію.

Так, Пєсков почав стверджувати, що "Росія нічого нікому не винна".