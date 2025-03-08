Європа веде переговори з чотирма компаніями в пошуку альтернативи Starlink для України, - FT

Європа шукає для України супутниковий зв'язок, який би міг стати заміною Starlink американського мільярдера Ілона Маска. Наразі йдуть переговори з чотирма європейськими компаніями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.
Чотири великі супутникові оператори - люксембурзька SES, іспанська Hisdesat, Viasat (власник британської Inmarsat) і французька Eutelsat/OneWeb - розповіли Financial Times, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС щодо забезпечення резервного зв’язку для України.
Однак, як зауважує FT, швидко замінити термінали Starlink буде складно, оскільки вони накопичувалися в Україні роками. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, в експлуатації сьогодні перебуває понад 40 тисяч терміналів. Їх використовують не тільки військові, а й лікарні, бізнес та гуманітарні організації.
Гендиректор SES Адель Аль-Салех розповів, що компанія вже надає послуги Україні, але також бере участь у переговорах щодо розширення своїх можливостей. У Viasat запевнили, що можуть допомогти задовольнити потреби України, оскільки на ринку є значні потужності, а в найближчому майбутньому з’являться ще більші.
Однак, як сказав FT Люк Палерм Серра з консалтингової компанії AnalysysMason, жоден із наявних варіантів не може забезпечити такий обсяг послуг, як Starlink. Навіть якщо об’єднати всі європейські потужності, вони не зможуть зрівнятися зі Starlink, який має понад 7 тисяч супутників на низькій орбіті.
Супутникова мережа Starlink, власником якої є Ілон Маск, після повномасштабного російського вторгнення забезпечує критичний зв’язок в Україні в зоні бойових дій та на звільнених територіях. Однак впродовж трьох років повномасштабної війни вже не раз йшлося про ризик блокування роботи терміналів на території України.
Поки цього не сталося, але на тлі зупинки військової допомоги Україні з боку США тема можливої загрози роботі Starlink актуалізувалася. Зокрема, за даними Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона погрожувала відключити Україну від Starlink.
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