Европа ведет переговоры с четырьмя компаниями в поиске альтернативы Starlink для Украины, - FT

Четыре крупных спутниковых оператора - люксембургская SES, испанская Hisdesat, Viasat (владелец британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb - рассказали Financial Times, что ведут переговоры с правительствами и институтами ЕС по обеспечению резервной связи для Украины.

Однако, как отмечает FT, быстро заменить терминалы Starlink будет сложно, поскольку они накапливались в Украине годами. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в эксплуатации сегодня находится более 40 тысяч терминалов. Их используют не только военные, но и больницы, бизнес и гуманитарные организации.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех рассказал, что компания уже предоставляет услуги Украине, но также участвует в переговорах по расширению своих возможностей. В Viasat заверили, что могут помочь удовлетворить потребности Украины, поскольку на рынке есть значительные мощности, а в ближайшем будущем появятся еще большие.

Однако, как сказал FT Люк Палерм Серра из консалтинговой компании AnalysysMason, ни один из существующих вариантов не может обеспечить такой объем услуг, как Starlink. Даже если объединить все европейские мощности, они не смогут сравниться со Starlink, который имеет более 7 тысяч спутников на низкой орбите.