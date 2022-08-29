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Європа - не тиха гавань. Зеленський закликав не дати росіянам пересидіти війну

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Понеділок 29 серпня 2022 19:46
Європа - не тиха гавань. Зеленський закликав не дати росіянам пересидіти війну Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни не повинні перечікувати війну їхньої держави проти України у европейських країнах. Саме тому громадянам РФ потрібно заборонити видавати туристичні візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на Стратегічному форумі у словенському Бледі.

"Європа не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу, саме для цього їм потрібні європейські візи", - сказав він.

Президент зазначив, що жодна з країн Європи не застрахована від приїзду російських воєнних злочинців, на чиїх руках кров українців, як туристів. За його словами, окупанти можуть одного дня отримати певний наказ від керівництва і стати зовсім не туристами. Він додав, що так не має бути і від цього треба захищитися.

Зеленський зазначив, що потрібно давати прихисток біженцям з РФ, які не хочуть бути громадянами Росії з таким керівництвом, яких політично переслідують і які їдуть зі своєї країни, аби підтримувати мир у світі.

"Але якщо ми говоримо про бізнес, туризм, про багаті сім'ї, які відправляють своїх дітей навчатися у ваших вузах, якщо ми говоримо про купівлю нерухомості та відпочинок, то так не можна", - сказав він.

Нагадаємо, що в Європейському союзі все ще немає єдиної думки щодо введення візових санкцій для росіян.

Чехія запропонує повністю призупинити спрощений візовий режим з Росією і Білоруссю як альтернативу візовому бану.

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