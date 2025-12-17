Європа та США розробили план підтримки післявоєнної України: NYT розкрило деталі
США разом із європейськими партнерами напрацювали проєкти двох документів, у яких викладено план підтримки України після можливого укладення мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.
За даними видання, план передбачає зміцнення Збройних сил України, розгортання європейських військ на українській території для стримування нового, можливого вторгнення РФ, а також активніше залучення американських розвідувальних можливостей.
Один із документів, який співрозмовники NYT називають "оперативним військовим", містить детальні положення щодо співпраці військ США та Європи із ЗСУ з метою запобігання спробам Росії захопити додаткові території.
Жоден із документів наразі не оприлюднено. Водночас за словами обізнаних джерел, вони містять конкретні директиви для різних сценаріїв можливого нового вторгнення РФ. Неназваний американський чиновник зазначив, що в них "дуже чітко" прописано механізми стримування подальших атак та реагування у разі їхнього відновлення.
Одним із ключових завдань називається збільшення чисельності Збройних сил України до 800 тисяч у мирний час. Для цього, як зазначається, Україна потребуватиме стабільної та значної підтримки з боку партнерів. Європейський дипломат повідомив, що в документах міститься перелік конкретного озброєння та військових спроможностей, необхідних Києву, однак деталей не розкрив.
Також у плані описано роль європейських сил безпеки, які можуть діяти на території України, зокрема для забезпечення безпеки в повітряному та морському просторі. Очікується, що такі підрозділи базуватимуться переважно на заході країни, однак перелік держав-учасниць поки що не визначений.
Окремо прописано механізми участі США у виявленні можливих операцій РФ під хибним прапором, які Москва може використати як привід для відновлення бойових дій.
Європейські чиновники зазначають, що співпраця з американськими перемовниками та президентом США Дональдом Трампом останнім часом суттєво покращилася.
"Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Він став можливим завдяки узгодженості дій України, Європи та Сполучених Штатів", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Мирна угода
Які відомо, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив - Україна наразі близька до миру, як ніколи. Його слова прозвучали після завершення переговорів у Берліні, де участь взяли американська, європейська та українська делегації.
Нагадаємо, що зрушення щодо миру в Україні стало можливим після того, як Вашингтон запропонував мирний план минулого місяця. Хоча спочатку в документі було 28 пунктів, більшість з яких не відповідала інтересам Києва, а навпаки, підтримувала інтереси агресора, наразі план виглядає інакше. А саме сьогодні мирний план США передбачає: рамкову угоду, гарантії безпек та документ щодо відновлення післявоєнної України.
Водночас президент Володимир Зеленський напередодні сказав: план планується розбити на 5 документів і як тільки Київ буде максимально близький до укладення угоди з РФ, тоді глава держави зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Останній, своєю чергою, вже втомився від зустрічей, які не дають результату, про що заявила нещодавно речниця Білого дому Каролін Левітт.