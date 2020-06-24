Европа страдает от масштабных наводнений из-за сильных дождей. В Боснии и Герцеговине, Чехии, Сербии и Румынии стихия наносит миллионные ущербы.

Об этом сообщают Digi24, Reuters, Ceska televize.

В Румынии из-за сильнейших дождей за последние 60 лет затопило более 160 населенных пунктов в 29 уездах. В стране начались проблемы с транспортным сообщением и энергоснабжением. Местные дороги оказались заблокированными из-за высокого уровня воды и поваленных деревьев.

В уезде Бистрица-Нэсэуд над рекой обрушилось 25 метров дороги, а движение ограничено на четырех дорогах государственного значения, а на двух - полностью заблокировано.

В результате непогоды погибли три человека, еще сотни - пострадали.

Президент Клаус Йоханнис заявил, что стихия нанесла значительный ущерб многим домашним хозяйствам.

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Фото: наводнение в Румынии (facebook.com/PrefectAlba)

Проливные дожди и наводнения в Сербии и Боснии вынудили правительство объявить чрезвычайное положение.

В сербском городе Кралево река Ибар вырвала у причала два ресторана на воде, разбив их об мост. В других городах более мелкие реки отрезали дороги и линии электропередач.

Вода снесла несколько мостов и повредила региональные пути. Прервано местное транспортное сообщение и поставки, десятки сел и поселков остались фактически отрезанными от мира.

На северо-востоке Боснии и Герцеговины проливные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате чего власти административного центра Тузланского кантона ввели режим стихийного бедствия.

Главную дорогу, соединяющей Тузлу и столицу страны Сараево, перекрыли. Сотни домов были повреждены из-за непогоды, а семьи эвакуированы.

Предупреждения об опасности подтопления объявлено для отдельных районов Чехии.

Вода затопила сады и поля, в некоторых местах оказались затопленными подвалы и небольшие шоссейные дороги между населенными пунктами. В окрестностях Фридланта около 1200 зданий осталось без электричества.

В поселке Билы Поток пришлось остановить поставки питьевой воды, поскольку водозаборная станция была подключена к реке Шмеда, которая вышла из берегов.

В результате стихии погибло восемь человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

Также от наводнений страдает и запад Украины. Уже более 400 километров дороги и 90 мостов были повреждены. Местные власти своими усилиями эвакуируют жителей пострадавших районов.

В Кабинете министров пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.