Європа страждає від масштабних повеней з-за сильних дощів. У Боснії і Герцеговині, Чехії, Сербії і Румунії стихія завдає мільйонні збитки.

Про це повідомляють Digi24, Reuters Ceska televize.

У Румунії через сильні дощі за останні 60 років затопило понад 160 населених пунктів у 29 повітах. У країні почалися проблеми з транспортним сполученням та енергопостачанням. Місцеві дороги виявилися заблокованими через високий рівень води та повалені дерева.

В повіті Бистриця-Несеуд над річкою провалилися 25 метрів дороги, а рух обмежено на чотирьох дорогах державного значення, а на двох - повністю заблоковано.

В результаті негоди загинули три людини, ще сотні постраждали.

Президент Клаус Йоханніс заявив, що стихія завдала значної шкоди багатьом домашнім господарствам.

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Фото: повінь в Румунії (facebook.com/PrefectAlba)

Проливні дощі і повені в Сербії та Боснії змусили уряд оголосити надзвичайний стан.

У сербському місті Кралєво річка Ібар вирвала біля причалу два ресторани на воді, розбивши їх об міст. В інших містах більш дрібні річки відрізали дороги та лінії електропередач.

Вода знесла кілька мостів й пошкодила регіональні шляхи. Перерване місцеве транспортне сполучення й постачання, десятки сіл і селищ залишилися фактично відрізаними від світу.

На північному сході Боснії та Герцеговини проливні дощі викликали повені і зсуви, в результаті чого влада адміністративного центру Тузланского кантону ввела режим стихійного лиха.

Головну дорогу, що з'єднує Тузлу і столиці країни Сараєво, перекрили. Сотні будинків були пошкоджені через негоду, а сім'ї евакуйовані.

Попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.

Вода затопила сади і поля, в деяких місцях виявилися затопленими підвалами і невеликі шосейні дороги між населеними пунктами. В околицях Фрідланта близько 1200 будинків залишилося без електрики.

У селищі Біли Потік довелося зупинити постачання питної води, оскільки водозабірна станція була підключена до річки Шмеда, яка вийшла з берегів.

В результаті стихії загинуло вісім людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Також від повеней потерпає і захід України. Вже понад 400 кілометрів дороги і 90 мостів були пошкоджені. Місцева влада своїми зусиллями евакуює жителів постраждалих районів.

У Кабінеті міністрів пообіцяли оперативне відшкодування збитків із-за негоди на заході.