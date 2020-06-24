Боснія, Чехія, Сербія та Румунія стали жертвами стихії
Європа страждає від масштабних повеней з-за сильних дощів. У Боснії і Герцеговині, Чехії, Сербії і Румунії стихія завдає мільйонні збитки.
Про це повідомляють Digi24, Reuters Ceska televize.
У Румунії через сильні дощі за останні 60 років затопило понад 160 населених пунктів у 29 повітах. У країні почалися проблеми з транспортним сполученням та енергопостачанням. Місцеві дороги виявилися заблокованими через високий рівень води та повалені дерева.
В повіті Бистриця-Несеуд над річкою провалилися 25 метрів дороги, а рух обмежено на чотирьох дорогах державного значення, а на двох - повністю заблоковано.
В результаті негоди загинули три людини, ще сотні постраждали.
Президент Клаус Йоханніс заявив, що стихія завдала значної шкоди багатьом домашнім господарствам.
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Фото: повінь в Румунії (facebook.com/PrefectAlba)
Проливні дощі і повені в Сербії та Боснії змусили уряд оголосити надзвичайний стан.
У сербському місті Кралєво річка Ібар вирвала біля причалу два ресторани на воді, розбивши їх об міст. В інших містах більш дрібні річки відрізали дороги та лінії електропередач.
Вода знесла кілька мостів й пошкодила регіональні шляхи. Перерване місцеве транспортне сполучення й постачання, десятки сіл і селищ залишилися фактично відрізаними від світу.
На північному сході Боснії та Герцеговини проливні дощі викликали повені і зсуви, в результаті чого влада адміністративного центру Тузланского кантону ввела режим стихійного лиха.
Головну дорогу, що з'єднує Тузлу і столиці країни Сараєво, перекрили. Сотні будинків були пошкоджені через негоду, а сім'ї евакуйовані.
Попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.
Вода затопила сади і поля, в деяких місцях виявилися затопленими підвалами і невеликі шосейні дороги між населеними пунктами. В околицях Фрідланта близько 1200 будинків залишилося без електрики.
У селищі Біли Потік довелося зупинити постачання питної води, оскільки водозабірна станція була підключена до річки Шмеда, яка вийшла з берегів.
В результаті стихії загинуло вісім людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Також від повеней потерпає і захід України. Вже понад 400 кілометрів дороги і 90 мостів були пошкоджені. Місцева влада своїми зусиллями евакуює жителів постраждалих районів.
У Кабінеті міністрів пообіцяли оперативне відшкодування збитків із-за негоди на заході.
Автор: РБК-Україна