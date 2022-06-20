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Европа не сможет заполнить газохранилища до зимы без дополнительных мер, - нидерландский министр

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Гаага, Понедельник 20 июня 2022 20:31
Европа не сможет заполнить газохранилища до зимы без дополнительных мер, - нидерландский министр Фото: (dorablogs com)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за опасений, что Европа не сможет заполнить газохранилища до зимы, Нидерланды снимут любые ограничения на производство электроэнергии на угольных электростанциях.

Об этом заявил министр климата и энергетики Роб Джеттен во время пресс-конференции в Гааге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Кабинет Министров Нидерландов собирается немедленно изменить закон, который заставлял угольные электростанции работать на максимум 35% мощности, чтобы ограничить выбросы углекислого газа.

Так, заводы смогут работать на полную мощность до 2024 года.

"Без дополнительных мер больше не гарантируется, что мы в Европе и Нидерландах сможем достаточно заполнить хранилища газа для подготовки к зиме", - сказал Джеттен.

Отмечается, что решение принято на фоне подобных шагов правительств Германии и Австрии, которые восстановили производство угольных заводов в ответ на сокращение поставок российского газа.

Напомним, страны Европы возвращается к углю из-за отказа РФ поставлять газ.

Раньше "Газпром" заявил, что резко снизит поставки газа "Северным потоком - 1" из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

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