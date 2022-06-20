Європа не зможе заповнити газосховища до зими без додаткових заходів, - нідерландський міністр

Через побоювання, що Європа не зможе заповнити газосховища до зими, Нідерланди знімуть будь-які обмеження на виробництво електроенергії на вугільних електростанціях.

Про це заявив міністр клімату та енергетики Роб Джеттен під час прес-конференції у Гаазі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Кабінет Міністрів Нідерландів збирається негайно змінити закон, який змушував вугільні електростанції працювати на максимум 35% потужності, щоб обмежити викиди вуглекислого газу.

Так, заводи зможуть працювати на повну потужність до 2024 року.

"Без додаткових заходів більше не гарантується, що ми в Європі та Нідерландах зможемо достатньо заповнити сховища газу для підготовки до зими", - сказав Джеттен.

Зауважується, що рішення прийнято на тлі подібних кроків урядів Німеччини та Австрії, які відновили виробництво вугільних заводів у відповідь на скорочення поставок російського газу.