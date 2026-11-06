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Європа скептично оцінила пропозицію Трампа щодо нової безпекової угоди, - Politico

23:14 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Нова пропозиція адміністрації Трампа щодо загальноєвропейської угоди про безпеку з Росією зустріла побоювання у країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пропозиція Трампа не подобається

За словами голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас у відповідь на план США, Європа має свою архітектуру безпеки.

"НАТО та Європейський Союз мають свої відповідні ролі. Ми повинні забезпечити інтеграцію України в цю архітектуру. Проблема залишається в тому, що Росія продовжує порушувати договори, які лежать в її основі... Путін не має права вето щодо європейської безпеки»", - каже вона.

Як кажуть троє дипломатів альянсу, союзники по НАТО не були заздалегідь поінформовані про плани США. Багато хто залишається скептично налаштованим до цієї ідеї, пише видання.

За словами двох дипломатів ЄС, головний радник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт у п'ятницю провів брифінг для послів ЄС після обговорення цього питання між радниками з національної безпеки.

"У Києві та в решті Європи є бажання взаємодіяти, хоча до росіян мало довіри, але ЄС не блокує це. Однак група навколо Трампа недооцінила важливість цього конфлікту для Європи та те, наскільки поганий результат для України є дуже небезпечним для Європи", - сказва він.

"Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо миру в Україні та майбутньої архітектури європейської безпеки", - сказав президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю після зустрічі восьми країн Північної та Балтійської Європи.

Війська США в НАТО

Однак деякі союзники побоюються, що США можуть пов'язати свою нову ініціативу з майбутнім оглядом американських військ у Європі, який очікується у грудні.

"Це і є спірне питання. Одна справа - говорити про європейську архітектуру безпеки... зі «звичайною» позицією США; інше - говорити про європейську архітектуру безпеки "як все буде", і ніхто не знає, як це буде", - заявив дипломат НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп 5 листопада після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим заявив про "велику, прекрасну угоду", що стосуватиметься не лише України, а й всієї Європи.

Також спецпредставник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що США прагнуть не лише припинення війни в Україні, але й хочуть створити архітектуру безпеки, щоб не відбулося повторних бойових дій.

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Російська ФедераціяДональд Трамп