Європа скептично оцінила пропозицію Трампа щодо нової безпекової угоди, - Politico

За словами двох дипломатів ЄС, головний радник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт у п'ятницю провів брифінг для послів ЄС після обговорення цього питання між радниками з національної безпеки.

"У Києві та в решті Європи є бажання взаємодіяти, хоча до росіян мало довіри, але ЄС не блокує це. Однак група навколо Трампа недооцінила важливість цього конфлікту для Європи та те, наскільки поганий результат для України є дуже небезпечним для Європи", - сказва він.

"Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо миру в Україні та майбутньої архітектури європейської безпеки", - сказав президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю після зустрічі восьми країн Північної та Балтійської Європи.

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