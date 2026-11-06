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Европа скептически оценила предложение Трампа насчет нового соглашения о безопасности, - Politico

23:14 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Новое предложение администрации Трампа по поводу общеевропейского соглашения о безопасности с Россией встретило опасения в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение Трампа не нравится

По словам главы внешней политики ЕС Каи Каллас в ответ на план США, Европа имеет свою архитектуру безопасности.

"НАТО и Европейский Союз имеют свои соответствующие роли. Мы должны обеспечить интеграцию Украины в эту архитектуру. Проблема остается в том, что Россия продолжает нарушать лежащие в ее основе договоры... Путин не имеет права вето относительно европейской безопасности", - говорит она.

Как заявили три дипломата альянса, союзники по НАТО не были заранее проинформированы о планах США. Многие остаются скептически настроенными к этой идее, пишет издание.

По словам двух дипломатов ЕС, главный советник президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен Бьорн Зайберт в пятницу провел брифинг для послов ЕС после обсуждения этого вопроса между советниками по национальной безопасности.

"В Киеве и в остальной Европе есть желание взаимодействовать, хотя к россиянам мало доверия, но ЕС не блокирует это. Однако группа вокруг Трампа недооценила важность этого конфликта для Европы и то, насколько плохой результат для Украины очень опасен для Европы", - сказал он.

"Европа должна иметь место за столом переговоров по миру в Украине и будущей архитектуре европейской безопасности", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу после встречи восьми стран Северной и Балтийской Европы.

Войска США в НАТО

Однако некоторые союзники опасаются, что США могут связать свою новую инициативу с предстоящим обзором американских войск в Европе, который ожидается в декабре.

"Это и есть спорный вопрос. Одно дело - говорить о европейской архитектуре безопасности... с "обычной" позицией США; другой - говорить о европейской архитектуре безопасности "как все будет", и никто не знает, как это будет", - заявил дипломат НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп 5 ноября после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым заявил о "большом, прекрасном соглашении", которое будет касаться не только Украины, но и всей Европы.

Также спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что США стремятся не только к прекращению войны в Украине, но и хотят создать архитектуру безопасности, чтобы не произошло повторных боевых действий.

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