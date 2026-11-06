Европа скептически оценила предложение Трампа насчет нового соглашения о безопасности, - Politico

По словам двух дипломатов ЕС, главный советник президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен Бьорн Зайберт в пятницу провел брифинг для послов ЕС после обсуждения этого вопроса между советниками по национальной безопасности.

"В Киеве и в остальной Европе есть желание взаимодействовать, хотя к россиянам мало доверия, но ЕС не блокирует это. Однако группа вокруг Трампа недооценила важность этого конфликта для Европы и то, насколько плохой результат для Украины очень опасен для Европы", - сказал он.

"Европа должна иметь место за столом переговоров по миру в Украине и будущей архитектуре европейской безопасности", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу после встречи восьми стран Северной и Балтийской Европы.

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