Європа розглядає можливість відправки авіації та флоту для патрулювання України, - WP

Європейські країни розглядають можливість направлення авіації та флоту в Україну після закінчення війни. Цю можливість обговорюють в межах "коаліції охочих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як пропонують Франція та Британія, після війни опорою України можуть стати європейські війська "коаліції охочих". Президент Франції Еммануель Макрон назвав їх "силами стримування". За планом, вони б мали допомогти захистити українські міста та ключові об’єкти подалі від лінії фронту, а також забезпечити матеріально-технічну підтримку або навчання українській армії.
Європейські країни планують направити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити, скільки військ буде потрібно для "сил стримування" та де вони мають бути розміщені. Європейці будуть радитися з Україною про посилення її армії для утримання майбутньої лінії фронту.
За словами двох дипломатів, європейський фокус також перемістився на повітряні та морські сили, оскільки начальники армій вказують на обмеження розгортання великих військ на землі, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання неба України чи Чорного моря.
Макрон наголошував, що Європа також хоче участі США у миротворчій місії в Україні. Проте президент США Дональд Трамп не давав обіцянок.
За словами європейських дипломатів, чиновники з команди Трампа подають "неоднозначні" сигнали навіть у приватних бесідах. Спецпредставник Стів Віткофф, який відіграв ключову роль у переговорах з Росією, нещодавно назвав цю ініціативу "спрощеною".
Водночас французький чиновник зазначив у коментарі WP, що Трамп не виключає підтримки США, і що обговорення проходять "в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені в такому підході і сказали нам, що він хороший".
Нагадаємо, що Британія та Франція очолили зусилля Європи щодо забезпечення миру в Україні після закінчення війни. Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон створили "коаліцію охочих", в рамках якої зібрали країни, які готові надати миротворчий контингент або іншу допомогу для забезпечення миру.
Останній саміт "коаліції" охочих відбувся 27 березня у Парижі, на ньому був присутній президент України Володимир Зеленський. Також участь взяли країни ЄС, Британія, Канада, Норвегія і Туреччина.
Після саміту президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що протягом трьох тижнів буде представлений план моніторингу перемир’я в Україні.
Також Макрон запропонував розгорнути в Україні "сили стримування" після закінчення війни. За його словами, це може стати частиною гарантій безпеки. Макрон пояснив, що війська можуть бути дислоковані в стратегічно важливих районах України, а не на фронті.
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