Европа рассматривает возможность отправки авиации и флота для патрулирования Украины, - WP

Европейские страны рассматривают возможность направления авиации и флота в Украину после окончания войны. Эту возможность обсуждают в рамках "коалиции желающих".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как предлагают Франция и Британия, после войны опорой Украины могут стать европейские войска "коалиции желающих". Президент Франции Эммануэль Макрон назвал их "силами сдерживания". По плану, они должны были бы помочь защитить украинские города и ключевые объекты подальше от линии фронта, а также обеспечить материально-техническую поддержку или обучение украинской армии.
Европейские страны планируют направить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить, сколько войск потребуется для "сил сдерживания" и где они должны быть размещены. Европейцы будут советоваться с Украиной об усилении ее армии для удержания будущей линии фронта.
По словам двух дипломатов, европейский фокус также переместился на воздушные и морские силы, поскольку начальники армий указывают на ограничение развертывания крупных войск на земле, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба Украины или Черного моря.
Макрон подчеркивал, что Европа также хочет участия США в миротворческой миссии в Украине. Однако президент США Дональд Трамп не давал обещаний.
По словам европейских дипломатов, чиновники из команды Трампа подают "неоднозначные" сигналы даже в частных беседах. Спецпредставитель Стив Уиткофф, который сыграл ключевую роль в переговорах с Россией, недавно назвал эту инициативу "упрощенной".
В то же время французский чиновник отметил в комментарии WP, что Трамп не исключает поддержки США, и что обсуждения проходят "в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе и сказали нам, что он хорош".
Напомним, что Великобритания и Франция возглавили усилия Европы по обеспечению мира в Украине после окончания войны. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон создали "коалицию желающих", в рамках которой собрали страны, которые готовы предоставить миротворческий контингент или другую помощь для обеспечения мира.
Последний саммит "коалиции" желающих состоялся 27 марта в Париже, на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Также участие приняли страны ЕС, Британия, Канада, Норвегия и Турция.
После саммита президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в течение трех недель будет представлен план мониторинга перемирия в Украине.
Также Макрон предложил развернуть в Украине "силы сдерживания" после окончания войны. По его словам, это может стать частью гарантий безопасности. Макрон пояснил, что войска могут быть дислоцированы в стратегически важных районах Украины, а не на фронте.
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