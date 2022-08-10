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Європа припиняє купувати вугілля у Росії

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Середа 10 серпня 2022 07:36
Європа припиняє купувати вугілля у Росії Фото: Європа припиняє купувати вугілля у Росії (sfs.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

З 10 серпня починає діяти п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, який ухвалили ще у квітні. Це означає, що Європа припиняє купівлю вугілля в країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Європейської комісії Еріка Мамера.

Посадовець зазначив, що попри енергетичну кризу в Європі у нових обмеженнях вбачають можливість скоротити споживання викопного палива.

"Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива", - сказав Мамер.

До слова, держави ЄС ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, погодились побудувати екологічно безпечну економіку до 2050 року.

Через це більшість членів Євросоюзу скоротили виробництво електроенергії за допомогою вугілля, адже воно спричиняє значні викиди вуглецю в атмосферу.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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