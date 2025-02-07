"Пришло время ускориться". Макрон призвал Европу не упустить революцию ИИ
Развитие искусственного интеллекта определяет будущую независимость стран. Европа должна действовать быстрее, чтобы не потерять свои позиции в глобальной конкуренции.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Макрон призвал Европу не упустить "революцию искусственного интеллекта", иначе она рискует потерять контроль и собственную независимость.
"Пришло время ускориться, потому что сейчас развитие ИИ - это битва за независимость", - подчеркнул президент.
Он выступил против того, чтобы конкуренция в сфере развития ИИ свелась только к битве между США и Китаем.
"Если Европа возьмется за этот вопрос, упростит и ускорит его решение, у нее появятся козыри для игры. Нам нужно больше экономического и европейского патриотизма. Нам нужно выходить на рынок и покупать французский и европейский ИИ, где бы он ни появился", - подчеркнул он.
"Когда мир ускоряется, вы не можете решить замедлиться", - добавил он.
Заметим, что 10-11 февраля в Париже состоится саммит по искусственному интеллекту AI Action Summit. В частности, уже известно, что его посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В то же время мы писали, что Франция, Германия и Италия достигли согласия относительно того, как должен регулироваться искусственный интеллект, что должно ускорить переговоры на уровне Европейского Союза.
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