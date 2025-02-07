"Пришло время ускориться". Макрон призвал Европу не упустить революцию ИИ

Развитие искусственного интеллекта определяет будущую независимость стран. Европа должна действовать быстрее, чтобы не потерять свои позиции в глобальной конкуренции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Макрон призвал Европу не упустить "революцию искусственного интеллекта", иначе она рискует потерять контроль и собственную независимость.

"Пришло время ускориться, потому что сейчас развитие ИИ - это битва за независимость", - подчеркнул президент.

Он выступил против того, чтобы конкуренция в сфере развития ИИ свелась только к битве между США и Китаем.

"Если Европа возьмется за этот вопрос, упростит и ускорит его решение, у нее появятся козыри для игры. Нам нужно больше экономического и европейского патриотизма. Нам нужно выходить на рынок и покупать французский и европейский ИИ, где бы он ни появился", - подчеркнул он.

Глава французского государства также намерен сделать свою страну "ведущей в Европе с точки зрения искусственного интеллекта". В то же время Макрон пообещал увеличить количество подготовленных специалистов по ИИ с 40 000 до 100 тысяч к 2030 году.

"Когда мир ускоряется, вы не можете решить замедлиться", - добавил он.