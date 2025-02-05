Віце-президент США наступного тижня відвідає Францію та Німеччину
Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже наступного тижня поїде до Франції та Німеччини. Зокрема, він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як звертає увагу AP, це буде перша закордонна поїздка Джей Ді Венса після вступу на посаду віце-президента США.
Зокрема, у Парижі він братиме участь у саміті зі штучного інтелекту AI Action Summit, який відбудеться 10-11 лютого.
При цьому з 14 по 16 лютого віце-президент США буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції.
AP зазначає, що це станеться в той час, коли адміністрація Трампа вирішує, чи варто підтримувати американську допомогу у сфері безпеки та економіки Україні. А також як стримати зростаюче партнерство між Росією та Іраном і стримати Китай.
Примітно, що на саміті в Парижі, ймовірно, буде присутній віце-прем'єр Китаю Дін Сюесян. На заході головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
У Єлисейському президентському палаці також заплановано вечерю за участю вищих посадових осіб і керівників компаній.
На Мюнхенській конференції буде Кіт Келлог
Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції.
За словами Келлога, він планує обговорити питання завершення війни Росії проти України. Для цього він проведе зустрічі із союзниками США.
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