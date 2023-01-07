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Європа повинна піти назустріч: глава Європарламенту про підтримку українського народу

Фото: глава Європейського парламенту Роберта Метсола (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Глава Європейського парламенту Роберта Метсола виразила вдячність Німеччині за рішення надати Україні бойові машини піхоти Marder, За її словами, це великий крок у зміцненні безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посиланням на слова Метсоли на закритому з’їзді парламентської групи Християнсько-демократичного союзу в Баварії.

Вона заявила, що Європі і надалі необхідно продовжувати підтримувати Україну як політично, так і гуманітарно, фінансово та військово.

На її думку, Європі необхідно піти назустріч Україні в питанні надання допомоги. Вона вважає, що це мають робити не лише Сполучені Штати.

"Зміцнення нашої безпеки також залежить від зміцнення безпеки наших сусідів. Вони не будуть сильними і безпечними, якщо ми не будемо сильними і безпечними", - пояснила вона.

Окрім цього Метсола заявила, , що Європа повинна посилити також і свою безпекову і оборонну готовність. Але це можна досягти лише у випадку створення реального безпекового та оборонного союзу, який доповнює НАТО.

Нагадаємо, у Німеччини підтвердили, що передадуть Україні до 40 бойових машин Marder. Їх планують відправити у першому кварталі 2023 року.

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