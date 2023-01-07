Европа должна пойти навстречу: глава Европарламента о поддержке украинского народа

Она заявила, что Европе и дальше необходимо продолжать поддерживать Украину как политически, так и гуманитарно, финансово и военно.

По ее мнению, Европе необходимо пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи. Она считает, что это должны делать не только в Соединенных Штатах.

"Укрепление нашей безопасности также зависит от укрепления безопасности наших соседей. Они не будут сильными и безопасными, если мы не будем сильными и безопасными", - пояснила она.

Кроме того, Метсола заявила, что Европа должна усилить также и свою безопасность и оборонную готовность. Но это можно достичь только в случае создания реального союза безопасности и обороны, который дополняет НАТО.