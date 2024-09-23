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Європа повинна буде "переосмислити" відносини з Росією після війни в Україні, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європі доведеться "переосмислити" відносини з Російською Федерацією (РФ) після повномасштабної війни в Україні. Нова реальність потребує побудови нового міжнародного порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час Зустрічі заради миру.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - заявив Макрон. 

Водночас президент Франції зауважив, що нова реальність у Європі потребує нового міжнародного порядку, який був задуманий наприкінці Другої світової війни й не мав тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінуючими. 

"... більшість країн на цій планеті і багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця. Саме тому міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований", - додав він.  

В кінці Макрон зауважив, що Європа потребує порядку, де одні країни не зможуть блокувати інші й де країни будуть представлені гідно. 

Відносини з Росією 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му міжнародне відношення до Росії значно змінилося. Багато країн, зокрема в Європі та Північній Америці, засудили агресію Москви і запровадили жорсткі економічні санкції. Це призвело до ізоляції Росії на міжнародній арені, зниження її економічного впливу та зменшення можливостей для співпраці в багатьох сферах, від торгівлі до культурних обмінів.

На рівні безпеки країни НАТО зміцнили свої позиції у Східній Європі, а держави, які раніше були нейтральними, стали більш відкритими до співпраці з Альянсом. Як приклад, Фінляндія та Швеція, у цей період стали членами Альянсу. 

Як розповідав нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, сьогодні Захід не схиляє Україну до переговорів з  Росією

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель Макрон