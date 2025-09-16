"Європа почула постріл і прокинулася": Ішингер про роль США у безпеці континенту

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що Європа почала брати відповідальність за власну безпеку після черги різких заяв США.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

На Мюнхенській конференції в лютому віце-президент США Дж. Д. Венс виголосив резонансну промову, яка шокувала європейських політиків і громадськість. Багато хто очікував, що континент "прокинеться".

За словами Вольфганга Ішингера, Європа дійсно відреагувала, хоч і не зовсім так, як передбачав Венс.

"Я б віддав належне США, я б віддав належне Дональду Трампу за те, що він, нарешті, після стількох років підштовхнув Європу до того, щоб ми почали робити набагато більше для нашої власної безпеки", - зазначив Ішингер.

Він додав, що протягом багатьох років безпека Європи практично повністю покладалася на США, і це не завжди мало сенс.

"Так що я б віддав йому належне. Іншими словами, так, Європа почула постріл і прокинулася", - підкреслив голова Мюнхенської конференції.

Культурні та соціальні питання

Ішингер також нагадав, що промова Венса торкалася культурних та соціальних тем, зокрема так званого "woke" порядку денного, расової, соціальної та гендерної справедливості, а також питань міграції.

За його словами, адміністрація Трампа певною мірою ототожнила основну Європу з "противними демократами" у США:

"Ми не друзі, ми проблема. Ми не частина рішення, ми частина проблеми", - говорить Ішингер.

Він вважає, що на перших етапах промови могли здаватися агресивними, але не варто довго фокусуватися на цьому.

Трансатлантичний діалог продовжується

Через три місяці, у травні, відбулася конференція у Вашингтоні, де Венс погодився виступити повторно. Ішингер приймав його на подіумі, ставив запитання.

"Все було абсолютно нормально. Більше не було конфлікту про фундаментальні цінності, про тлумачення свободи слова. Ми вели змістовну дискусію про Китай, Близький Схід, Росію, Україну, трансатлантичні відносини та роль НАТО", - зауважив голова Мюнхенської конференції.

На думку Ішингера, початкове хвилювання у адміністрації Трампа минуло, і тепер Білий дім почав усвідомлювати важливість союзників.

"Можливо, у перші тижні адміністрації було ще багато нервозності, їм потрібно було швидко виступати. Але зараз усе почало трохи заспокоюватися", - підсумував він.